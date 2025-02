La gala del 26 de febrero de La casa de los famosos Colombia dejó en placa de nominados a siete participantes: Emiro Navarro, Yina Calderón, La Abuela, La Toxi Costeña, Karina García, Coco y José Rodríguez.

Una de las sorpresas de la noche para los televidentes y participantes de La casa de los famosos Colombia fue la nominación de Emiro Navarro.

El líder de la semana, Mauricio Figueroa, fue el encargado de enviar a la placa de nominados al creador de contenido, una decisión que muchos no esperaban.

Mauricio Figueroa aseguró que su decisión no era algo personal con Emiro, ya que la persona a la que quería nominar ya estaba en placa, por lo que se declinó por un participante al que considera fuerte.

El creador de contenido, Emiro Navarro, quedó en shock con la nominación de Mauricio Figueroa y así se lo expresó a varios de sus amigos dentro de La casa de los famosos Colombia.

Emiro recibió el apoyo de varios de sus amigos, quienes le aseguraron que no debía preocuparse, ya que sabían que las personas lo querían por su forma de ser y personalidad.

Emiro, aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para expresar su sentir tras verse por primera vez en placa de nominados. Asegurando que todos iban a pasar por ahí.

Amigas, no pasa nada, en algún momento me iba a tocar, todos vamos a pasar por eso, esta vez me tocó a mí, vamos a ver qué pasa en la salvación o sino, espero contar con el apoyo de todos ustedes.