El capítulo de este domingo 13 de julio de MasterChef Celebrity Colombia inició con muchas sorpresas. Las celebridades que se encontraban en el balcón tuvieron que tomar una decisión muy difícil: enviar a uno de sus compañeros directo a eliminación. Además, recibieron la visita de la primera MasterChef Junior del país.

Artículos relacionados La Segura La Segura sorprende al hacer revelación: "Baladán no es el papá de mi hijo"

¿Qué pasó con Yulitza Sarmiento, la primera MasterChef Junior de Colombia?

Con sólo 12 años, en el 2015, Yulitza Sarmiento se llevó el título de MasterChef Junior Colombia, la primera en obtenerlo. Con su sabor barranquillero, la pequeño conquistó el paladar del jurado.

Yulitza Sarmiento regresó a la cocina que cambió su vida. Hoy, 10 años después, es comunicadora y sigue formándose como chef. (Foto del Canal RCN)

En ese momento también se encontraban Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes se emocionaron al ver de nuevo a Yulitza. Por supuesto, Claudia Bahamón estuvo también y se gozó como niña esa temporada.

Tras ganar, Yulitza siguió en el mundo de la cocina y conquistando al mundo con su sazón.

En el 2019, se graduó del colegio. Sin dejar de estudiar gastronomía, Yulitza decidió cursar la carrera de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte, de donde se graduó a finales de 2024.

Antes de culminar su carrera profesional, en 2022, tuvo la oportunidad de volver a la cocina más famosa del país para un especial. Allí demostró nuevamente sus habilidades. Ahora, regresó para celebrar los 10 años del programa del Canal RCN, compartir sus conocimientos con las celebridades de esta temporada y contagiar a todos con su amor por la cocina.

En el 2022, Yulitza estuvo de regreso en un especial de MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

La joven además es emprendedora y ofrece asesoría de cocina, donde uno de sus fuertes es la repostería.

¿Qué dijo Yulitza Sarmiento al regresar a MasterChef Celebrity?

La joven de 22 años se mostró agradecida con esta oportunidad de volver a la cocina juntos a dos de los jurados que acompañaron su proceso hace una década y a Claudia Bahamón.

La ganadora de MasterChef Junior 2015, Yulitza Sarmiento, volvió al programa para celebrar los 10 años del formato en Colombia. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Maleja Restrepo Maleja Restrepo anunció la llegada de un bebé a su familia: “¡otra niña!”

En su cuenta de Instagram, subió algunas fotos de esa grabación y las acompañó de un extenso texto en el que manifestó sus emociones.

“Caminar de nuevo entre fogones, cámaras y emociones me recordó por qué amo lo que hago. Participar en ese reality no solo fue una competencia, transformó mi vida: me retó… me empujó a creer en mí, incluso cuando no conocía mi talento”, escribió.

Y agregó: “Hoy, una década después, regreso con más experiencia, siendo una profesional en la carrera de mis sueños; ya no esa niña que no tenía claro lo que quería, con nuevas cicatrices y muchos sueños cumplidos, pero con el mismo amor por la cocina, tanto así que luego de terminar mi carrera decidí estudiar esto que tanto me apasiona”.

Artículos relacionados Deportes Cole Palmer: edad, estatura y más del inglés que marcó doblete en la final del Mundial de Clubes

De esta manera, confirmó que la gastronomía sigue siendo parte fundamental de su vida y no ha dejado de estudiarla.

Los fans del programa amaron volver a ver a Yulitza Sarmiento y aplaudieron una vez más su talento.