Uno de los conflictos que más han sido visibles durante los últimos días en La casa de los famosos Colombia 2025 es entre Norma Nivia y Karina García.

Luego de que se proyectó el segundo cine en La casa de los famosos Colombia, Karina García se enteró de que Norma Nivia la criticó por su forma de ser; de hecho, la actriz se comparó con la influencer.

A partir de dicho momento, comenzaron las diferencias entre las dos mujeres participantes de La casa de los famosos. Inclusive, la actriz se posicionó frente a la influencer y le dijo que era una "víctima", mientras que García le respondió a Nivia que era una "falsa".

En efecto, comenzó la semana número 11 en La casa de los famosos 2025 y crece la disputa entre Karina y Norma. Fue entonces cuando, en una reciente conversación, la creadora de contenido antioqueña reveló cómo realmente le hubiese querido contestar a la reconocida actriz, pero no lo hizo por respeto.

Antes de continuar, si bien es cierto que Karina es de las que más pleitos ha protagonizado en el reality en vivo del Canal RCN, muchos aplauden el control que tiene porque, en la mayoría de casos, responde sin la necesidad de ser grosera, algo que, por ejemplo, no pasa con Yina Calderón.

En el cuarto de maquillaje, la influencer se sinceró con varios de sus compañeros y aseguró que no le faltaron las ganas de tratar mal a Norma Nivia. Inclusive, dio a conocer lo que le hubiera respondido|.

"Trato de respirar, por ejemplo, cuando Norma dijo 'yo no sé qué hombres, en yo no sé qué cinco sentidos, se fijarían en una mujer como esa'. Yo ahí le hubiera podido decir 'Envidiosa, flacuchenta', pero no, lo pensé, pero no le dije", reveló Karina García.