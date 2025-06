La cantante la Toxi Costeña se molestó con la influenciadora Karina García y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia tras su regreso junto a los demás exparticipantes para que compartieran sus últimos momentos con los finalistas.

La artista le contó a sus compañeros su incómodo momento junto a sus excompañeras mientras ella se bañaba, detallando que sintió que le estaban lanzado algunas pullas.

"Me vieron sola en el baño bañándome y se fueron las dos Yaya diciéndole 'báñate bien que tú no eres una cochina', la otra 'qué bien que trajiste tu propia pijama' y no sé cuántas cosas más", señaló.