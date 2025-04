Luis Fernando Salas, más conocido como 'El Negro' Salas, se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. Se trató de un sorpresivo momento, puesto que esta vez el público del reality del Canal RCN no lo apoyó como en otras oportunidades.

El actor no va más en La casa de los famosos Colombia, pese a que quería continuar. Cabe recordar que hizo parte del team lavaplatos y, por eso, varios quedaron tristes.

Ya afuera, en la vida real, Luis Fernando ha estado cumpliendo con varias obligaciones, como la gira de medios en donde habla de lo que vivió dentro de La casa de los famosos Colombia 2025.

En ese sentido, el actor charló con Entretenimiento RCN y reveló cómo se siente tras salir del reality de la vida en vivo, al igual que otras declaraciones. Según 'El Negro' Salas en su ser hay tranquilidad.

"La verdad, yo me siento muy tranquilo, me siento agradecido con el público, porque obviamente estuve tres veces en placa y dos me salvaron, ya la última no dio para más", expresó el más nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia.