La influenciadora Andrea Valdiri opinó sobre la cantante la Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido estuvo en entrevista en 'Buen Día, Colombia', donde fue interrogada sobre sus finalistas del reality, donde detalló que para ella serían la Jesuu, Altafulla y Melissa Gate.

Cuando la cuestionaron sobre la Toxi Costeña, la barranquillera detalló que le molestó que ella hubiera confesado que se había arrepentido de haber resucitado a la Jesuu tras haberse ganado dicho poder.

"De Toxi, qué te diría, qué te puedo, yo no tengo nada en contra de nadie, siento que cada uno está por su sueño, pero no me gustó el tema de que ella en algún momento dijo 'ay me arrepiento de haberla traído' ya para mí ya es ven 'vamos a darnos' jajaja. La conozco, pero no somos amigas", dijo.