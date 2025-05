El cantante Sebastián Yatra se encuentra haciendo gira de medios por estos días hablando de su nuevo álbum 'Milagro' y contando detalles de su carrera.

¿Cuándo fue el beso de Sebastián Yatra a Karol G?

En medio de una entrevista salió a flote el tema del beso que le dio a Karol G años atrás, cuando la sorprendió en su camerino con su accionar.

Este momento se dio cuando Sebastián promocionaba su canción "Robarte un beso" en colaboración con Carlos Vives y empezó a hacer un reto de darle besos a famosas celebridades y colegas.

Fue bajo este reto que el artista se grabó cuando llegó hasta el camerino de Karol G para específicamente robarle un beso, el cual por la reacción de la artista paisa la tomó por sorpresa, ya que le expresó: "Ay, noo".

¿Qué reveló Sebastián Yatra del beso que le dio a Karol G en su camerino?

Este tema salió a flote en medio de una reciente entrevista de Sebastián Yatra con Los 40, allí el cantante reveló que ese beso que le robó a Karol G no fue tan sorpresa.

Sebastián Yatra confesó que en ese entonces cuando hacía ese reto, decidió escribirle a Karol G que iba a hacerlo con ella para tener su consentimiento, el cual ella al parecer le dio.

Por eso, aunque Karol G estaba advertida que él le robaría un beso en cualquier momento, no se esperaba que fuese en su camerino como se observa en el video, por lo que su reacción sí fue genuina.

“Les voy a decir la verdad, eso no fue un beso robado, sino que lo hablamos antes, yo le dije: ‘Karol, estoy haciendo esto de robar besos’, entonces fue consensuado que yo entrara a su camerino, no le iba a robar un beso así de la nada”.

¿Feid se molestó con Sebastián Yatra por el beso que le dio a Karol G en el pasado?

El cantante Sebastián Yatra aseguró que en ese entonces Karol G no se molestó con él por lo que él ya le había advertido antes. Además, dejó claro que ahora aunque no se ve tan seguido con ella, su pareja Feid no tiene problema con él.

Yatra expresó palabras de admiración para Feid al asegurar que era una persona que había estado remando mucho en la música hasta que se le dio su sueño y ahora es uno de los reguetoneros más famosos de Colombia.

Asimismo, aseguró que Karol G era alguien que siempre admiró y con quien siente crecieron juntos en la música. Precisamente, reveló que grabaron una canción juntos que nunca se publicó.