Andrea Valdiri estuvo de invitada al matutino Buen día, Colombia en donde habló de su visita a La casa de los famosos Colombia, su relación con La Jesuu y el origen de sus diferencias.

Andrea Valdiri reveló en medio de la entrevista cuál fue el problema que tuvo con La Jesuu que provocó que su amistad se acabara.

La influenciadora aseguró que el pleito que tuvieron fue por una tercera persona de la cual no quiso revelar su nombre. Andre confesó que ella tuvo una pelea con esa persona y fue allí donde La Jesuu intervinó a favor de la otra persona.

Tuvimos un pleito, no quiero dar nombres porque ya Colombia lo sabe, teníamos otra amiga, y yo tuve un problema con ella y La Jesuu se tiró de salvavidas.

Andrea Valdiri aseguró que el problema con La Jesuu fue haberse involucrado y haber tomado partido en el problema de ella con la otra amiga de ambas.

Se mete en problemas ajenos porque ella se cree superheroina, no lo hace de mala, sino para que la gente sienta ese apoyo de ella.

Andrea Valdiri expresó que, en ese momento se sintió traicionada por La Jesuu y fue allí donde tomó la decisión de terminar su amistad con ella porque se sintió atacada.

Cuando ella se metió en ese problema, ahí no estuvimos de acuerdo porque no lo conversó conmigo y sentí que toda el agua sucia me cayó a mí.