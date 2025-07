En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 12 millones de seguidores, la famosa y controversial cantante dominicana de música urbana conocida como Yailin la más viral suele compartir con sus fans lo que hace en su vida diaria, su vida como mamá y en su carrera profesional.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Mariana Zapata le respondió a Aida Merlano tras apoyar a Melissa Gate

¿Cuál fue la queja que Yailin la más viral hizo por sus conciertos?

Yailin suele revelar tanto lo bueno como lo malo y, en esta oportunidad, en la noche de este sábado 5 de julio, decidió publicar varias quejas de lo que parece que ha sido un mal manejo por parte de quienes la contratan para dar su show.

Lo primero que vemos en sus historias, es que la artista urbana estaba invitada a un evento de ‘After party’, que iba desde las 11pm hasta las 5am, para presentarse y compartir con los asistentes. Ella hizo la publicidad en sus redes y les mostró a sus ‘Chivirikas’ su emoción por verlas.

Photo by Giorgio VIERA / AFP | Yailin la más viral se mostró indignada por incumplimientos.

¿Por qué Yailin la más viral dice que le incumplieron?

No obstante, 5 horas después, publicó una extraña foto en la que solo se ven unas sillas blancas vacías en un lugar oscuro (como una discoteca) y decidió escribir su queja, explicando que ella siempre llega con la mejor actitud de dar un show a los fans, pero que no le ha dado un lugar adecuado como artista y parece que priorizaron a otros cantantes, postergando su presentación.

En una historia más adelante, la ex de Anuel AA, explicó un poco más de su indignación, pues parece que no le han pagado ninguno de los 10 shows que ha dado y, cuando llegó a ese nuevo evento, la sentaron en un lugar que no le pareció, ella pidió su pago y le dijeron que se lo darían después de la gira, algo que no le gustó para nada.

Finalmente, la dominicana publicó un comunicado en el que lamenta y les explica a sus fans que no brindará ningún otro show anunciado por la falta de pago de quienes la contrataron.

Artículos relacionados Melissa Gate ¿Melissa Gate le respondió a Mariana Zapata?, este fue su contundente mensaje

Luego de esto, Yailin solo ha publicado los videos de sus fans cantando y bailando su reciente lanzamiento y no se ha conocido si retomará las presentaciones.