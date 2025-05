La actriz Norma Nivia se sumó a la semana de sorpresas en La casa de los famosos Colombia 2025 y volvió a pisar el reality del Canal RCN.

Norma Nivia se encuentra como visitante en La casa de los famosos, algo que alegró a todos los participantes, especialmente a Mateo Varela 'Peluche' con quien compartió una romántica cena.

Sin embargo, al volver al reality tras semanas de haber sido eliminada, a Norma le fue imposible no abrir su corazón y sentir nostalgia porque ella quería seguir participando e incluso llegar a la final del formato de convivencia.

Norma solo va a estar por dos días, es decir que se prevé que el viernes 23 de mayo salga de La casa de los famosos.

En el cuarto de maquillaje, la reconocida actriz se sinceró con el público frente a una de las cámaras 24/7 del reality.

Luego de ello, la artista recordó el día en el que la eliminaron; de hecho, cabe rememorar que no alcanzó a ser parte del Top 10. Según Norma, el día que se fue del reality sonrió y aceptó su destino, pero en realidad le dio también tristeza porque no quería abandonar la competencia.

"Toca aceptar las cosas como son, ¿no?, pero yo no quería obviamente y no era que me sintiera como tranquila de 'ay, bueno, me fui', no... Cuando salí del cuarto de eliminación y me tocó irme para otra puerta y no para la puerta por la que uno entra a la casa, pero bueno, afortunadamente El Jefe me hizo esta invitación, gracias", recalcó Norma Nivia.