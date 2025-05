El cantante Altafulla no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos Colombia luego de recibir una inesperada sorpresa y Melissa Gate no tardó en reaccionar.

El Jefe sorprendió a los participantes en La casa de los famosos Colombia tras hacerles entrega de un desayuno enviado por sus respectivas familias, el cual venía acompañado de una carta en la que les expresaban lo mucho que los apoyaban en la competencia y la falta que les hacían.

En el turno de Altafulla, el cantante no pudo evitar llorar luego de que su mamá le mencionara a su abuela, quien falleció hace algún tiempo y quien según reveló era de sus personas favoritas en el mundo.

El artista rompió en llanto y se le entrecortó la voz al seguir leyendo la carta y las palabras de aliento que le dedicaba su madre.

La influenciadora Melissa Gate se mostró muy conmovida tras las lágrimas del cantante y las palabras que le escribió su mamá, por lo que, con el particular humor que la caracteriza pidió que no la hiciera llorar.

"El que me haga llorar lo nomino y hoy es miércoles de nominación, de una vez se los digo, que hoy no quiero estar ni en drepresi*n ni mucho menos nostálgica el tiempo que quede, yo quiero estar feliz, así que el me haga llorar ya sabe", señaló.