Se presentó el brunch de la semana 14 en La casa de los famosos Colombia 2025. En una de las preguntas, la mayoría se fue en contra de Yina Calderón al catalogarla como la más "hipócrita" del reality del Canal RCN.

El encargado de hacer las preguntas en el brunch fue el líder de la semana Emiro Navarro, entre sus primeras interrogantes habló del tema de la hipocresía en la producción de convivencia.

Andrés Altafulla justificó que para él la persona más hipócrita es Yina porque llegó con enemigos que ahora intenta que sean sus amigos, mientras que, los que creía que eran sus amigos ahora quiere que sean sus rivales. Enseguida, La Jesuu dio su aporte.

Lo anterior no fue todo, ya que La Jesuu recalcó que a Yina también la hace hipócrita el hecho de ahora empezar a querer jugar sola cuando vio que a Melissa Gate, sin tener un team, le funcionó.

Karina García se sumó y también indicó que la más falsa para ella es Yina Calderón. De acuerdo con la modelo paisa, la empresaria es hipócrita, sin sentimientos, sin corazón, fría, nunca pensó decirlo porque ella idealizaba que eran amigas.

"Le brindé una amistad transparente o si no en el cine se vería... Me di cuenta de que realmente nunca fue mi amiga, realmente me utilizó para su juego, no le serví, me desechó como un trapo viejo", sentenció Karina García.