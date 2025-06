El segundo reto de campo de MastertChef Celebrity Colombia estuvo lleno de momentos que sin duda alguna hicieron de la competencia una de las más intensas de la temporada hasta el momento. Y uno de ellos estuvo protagonizado por Alejandra Ávila, quien no pudo evitar llorar, ¿por qué?

Los participantes tuvieron que enfrentarse a un segundo reto de campo en el que debieron preparar un menú de tres tiempos: entrada, plato fuerte y postre, pero con la diferencia de que debía ser al centro de la mesa.

Es decir, una gran preparación que se pudiera compartir entre todos sin la necesidad de realizar ocho platos idénticos para cada tiempo.

Desde el inicio del reto el equipo azul conformado por Violeta, Alejandra, Rodrigo, Yepes y David tuvo diversos inconvenientes, empezando porque no pudieron utilizar la proteína que tenían pensada ya que el equipo verde la tomó primero.

Aunque le pusieron toda la actitud para que su menú saliera en perfecto estado, no fue así, ya que su postre también tuvo diversos problemas. Por esta razón, Alejandra Ávila no pudo contener las lágrimas ya que, aseguró, era demasiado perfeccionista y nada salió como esperaba.

Yo soy muy perfeccionista y a mi me encanta hacer las cosas bien, y veo yo que no está funcionando nada de lo que tengo en mi mente y me frustra… es que en ese último minuto ya no hay nada que hacer