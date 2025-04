Avanza la competencia en La casa de los famosos Colombia y con ella se van marcando aún más los equipos en juego. Por un lado, está Fuego con Yina, Karina, Lady, La Toxi Costeña y Altafulla y, por el otro, Agua con Norma, Mateo, La Liendra, ‘El Flaco’ Solórzano y Camilo.

Sin embargo, dos famosos han dejado más que claro que no quieren pertenecer a ningún Team y se sienten bien jugando solos; es el caso de Melissa Gate y Emiro Navarro. La influenciadora volvió a hablar del tema y dejó clara su postura.

“¿Agua o Fuego? Ninguno de los dos; aire. Así que por favor no confundan mi amabilidad con hipocresía. No lo hagan porque yo hablo con quien me da la gana, digo lo que quiera, cuando quiera y como quiera...

... disfruto tanto la cara de mis compañeros cuando les cuento cosas del otro equipo y cuando les hago saber que los demás ya saben o están sufriendo o que se comieron su plan maquiavélico. Me meto donde me da la gana… opino de lo que me plazca… ¡y soporta