Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025. Con un bajo porcentaje de 5,95% el influencer no continuó en el reality del Canal RCN.

¿Por qué la eliminación de La Liendra fue controversial en La casa de los famosos Colombia?

La salida de La Liendra fue controversial, pues días atrás el creador de contenido empezó a decir que se quería ir; de hecho, frente a las cámaras 24/7 les pidió a sus seguidores, novia y familia que hicieran lo posible para que él fuese eliminado.

Además, el cuarto Agua, al que pertenecía La Liendra, se adjuntó a una estrategia de nominarse entre sí, razón por la que todo el equipo corría el riesgo de eliminación.

Aunque la idea de la estrategia fue de Mateo Varela 'Peluche', el cuarto Fuego, principalmente la empresaria Yina Calderón, se fue en contra de La Liendra y lo tildó de "falso", "conveniente", entre otros más calificativos.

La Liendra al ser eliminado.

Al momento de saber que no iba más en La casa de los famosos Colombia, La Liendra se mostró alegre y agradeció por el apoyo, incluso hasta se le salieron unas cuantas lágrimas. No obstante, en el After el influencer reveló que no pensaba que iba a ser el eliminado.

¿Cómo La Liendra confesó que no pensó que iba a ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Como pasa con todos los participantes eliminados, La Liendra estuvo en el After de La casa de los famosos Colombia, presentado por Karen Sevillano y Vicky Berrio. En este espacio, el creador de contenido dio sus primeras impresiones y confesó que en su mente no estaba la idea de dejar el reality, pero a que así se lo pidió al público.

"Estoy como que en shock, como que no sé, no pensé que iba a salir. Lo sentía, lo quería, pero como se supone que cuando uno quiere algo no sucede", fue la postura de La Liendra minutos después de salir del formato de convivencia.

Lo cierto de todo es que La Liendra fue eliminado y se conectará por última vez en vivo con sus ahora excompañeros, queda por esperar qué les dirá y si se irá en contra de alguno.

