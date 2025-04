Los nombres de los influenciadores Yeferson Cossio y Carolina Gómez se han apoderado de las tendencias desde la tarde del 19 de abril luego de confirmar que se reconciliaron.

¿Cómo anunciaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez que se reconciliaron?

La pareja de influenciadores sorprendieron a sus seguidores ocho días atrás al anunciar a través de sus redes sociales que su relación sentimental había llegado a su final tras varios años de relación.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez no dieron muchos detalles de su ruptura, más allá de asegurar que no había sido por ninguna infidelidad o tercera persona, no obstante, generaron muchas dudas en sus fans.

Tras más de ocho días, la pareja compartió un video en sus redes sociales en donde confirmó que estaban juntos de nuevo y aclararon el tema de la supuesta infidelidad en su relación.

Como era de esperarse, esta reconciliación entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez ha provocado varias reacciones en redes y muchas preguntas de sus seguidores.

¿Cómo reaccionó Cintia Cossio al regreso de Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Una de esas personas en reaccionar al regreso de Yeferson Cossio y Carolina Gómez fue la hermana del influenciador antioqueño, Cintia Cossio, quien no se guardó su opinión ante lo sucedido.

Cintia Cossio reaccionó a la reconciliación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez de manera sorprendida, asegurando que no podía creer que dejaba de ir unos días a la casa de ellos y ya se habían separado y vuelto.

No voy por cuatro días a su casa y pasa de todo.

Cintia Cossio también en sus comentarios aprovechó para aclarar la duda de muchos de los fanáticos de su hermano y Carolina, quienes los acusaban de haber fingido su ruptura por una estrategia de marketing y publicidad.

Cintia Cossio descartó que la ruptura de Yeferson Cossio y Carolina Gómez haya sido marketing

Frente a si fue o no una estrategia de marketing, Cintia Cossio contestó que no había sido ninguna estrategia, ya que en realidad sí habían decidido poner punto final a su relación.

El argumento que dio la hermana de Yeferson Cossio fue que la relación de ellos era un tema bastante curioso y que llegaron a terminar porque estaban más locos que una cabra.

No fue marketing, esos dos están más locos que una cabra.

La reacción y comentarios de Cintia Cossio para algunos fue la respuesta a varias de sus dudas, sin embargo, muchos seguidores de la pareja no han dejado de indagarles y pedirles más explicaciones sobre lo sucedido, ya que temen que hayan jugado con ellos por hacer ruido en redes.