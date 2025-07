Shakira, la artista colombiana más reconocida a nivel mundial, anunció que su gira internacional ‘Las mujeres ya no lloran’ tendrá dos paradas especiales en su tierra natal. Este regreso a los escenarios colombianos marca un momento emocionante tanto para ella como para miles de fans que la esperaban desde hace años.

La barranquillera volverá a cantar en Cali el 25 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, un reencuentro que llega después de dos décadas de ausencia en esa ciudad. Además, ofrecerá un show en Bogotá el 1° de noviembre, en el inaugurado Vive Claro Distrito Cultural. Ambas fechas serán el cierre perfecto en Colombia antes de que la artista continúe su recorrido por Asia y Europa.

A través de un emotivo mensaje, Shakira explicó que no podía partir sin hacer escala en su país: No quería irme sin antes permitirme un último paso por América Latina. Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir, expresó la artista en un mensaje lleno de nostalgia y gratitud.