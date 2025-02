Shakira es todo un 'boom'. Los conciertos de la colombiana no dejan de ser replicados y su primera presentación en Barranquilla causó furor en redes sociales.

En el tour de 'Las mujeres ya no lloran' de Shakira, se tenía agendado que el próximo lunes 24 de febrero iba a hacer su concierto en la ciudad de Medellín, pero eso ya no será así. El equipo detrás de las presentaciones de la estrella latina lanzó un comunicado oficial dando a conocer la razón por la que no se presentará el día previsto en la capital de Antioquia.

Artículos relacionados Producciones RCN ¡Más de 3 millones de descargas! En la App del Canal RCN tus programas favoritos, cuando y donde tú quieras

¿Por qué Shakira no va a presentar concierto en Medellín el lunes 24 de febrero?

De acuerdo con lo que se puede leen en la misiva, en el proceso de montaje en el Estadio Atanasio Girardot sucedió un percance que complicó cumplir con la fecha pactada en un principio.

Lo anterior porque se informó que el techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad de la artista, el staff y a la vez la del público en general. Por lo tanto, se dio a conocer que esperan reprogramar la fecha del concierto en Medellín para un futuro, pero no se compartió día específico y se mencionó el segundo semestre de 2025, es decir, después de junio.

Shakira concierto en Barranquilla, jueves 20 de febrero de 2025 | Foto STRINGER / AFP.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri revolucionó bailando 'Soltera' en concierto de Shakira | VIDEO

¿Qué va a pasar con las boletas del concierto de Shakira en Medellín?

El equipo comunicó que son consciente de las reacciones de molestia que esto puede generar en las personas que estaban ansiosas por ver a la barranquillera, pero debe primar la seguridad de todos.

En adición, la información sobre las boletas o, dado el caso, devoluciones estará en la página de Eticket.

Artículos relacionados Shakira Mamá de Shakira conmovió al cantar “Antología” en concierto en Barranquilla

"Atención: la fecha programada de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no podrá realizarse este 24 de febrero. Junto con el equipo de Shakira, estamos trabajando en nuevos conciertos para Colombia en el segundo semestre de este año, una noticia que será celebrada por más de una ciudad en el país", agregaron.

Por obvias razones, empezaron a abundar los puntos de vista de descontento por esta decisión. Muchos calificaron que no es justo que informen esto faltando pocos días.