A pesar de tener múltiples compromisos, la cantante Shakira ha presentado de una manera muy particular en sus redes sociales- haciendo un Get Ready With Me (arréglate conmigo) -su nuevo emprendimiento enfocado en productos para el cuidado capilar de cabellos rizados.

Artículos relacionados Talento nacional Murió Rosita Alonso, actriz de 'Los Reyes': revela detalles de su partida

¿Cómo se llama el nuevo producto para el cabello de Shakira?

A través de su cuenta de TikTok, Shakira compartió un video donde muestra cómo utiliza sus nuevos productos capilares, recientemente lanzados al mercado.

Este proyecto, que la barranquillera desarrolló en secreto durante dos años, lleva por nombre Ísima.

Shakira innova en el mercado capilar con Ísima, productos que cuidan el cabello rizado. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Kevin Winter)

En una entrevista, la cantante explicó que la idea de crear una línea de productos para cabellos rizados surgió de su propia experiencia personal.

Pues como figura pública, se vio obligada a someter su cabello a tintes, químicos y altas temperaturas como el uso frecuente de secadores y planchas, lo que terminó maltratándolo.

Ante esta situación, decidió experimentar mezclando productos en casa. Tras ver buenos resultados, decidió llevar su propuesta a expertos en cosmética, quienes ayudaron a perfeccionar su idea.

Mi pelo ha pasado por tantos agentes agresores que me he visto en la necesidad de hacer mis propios menjurjes, comentó.

¿Qué productos se encuentran en Ísima, el nuevo emprendimiento de Shakira?

A través de su página oficial y redes sociales, la idea empresarial de la artista de 48 años presentó 8 productos que prometen hidratar, hacer brillar y definir unos rizos perfectos y rebosantes. Estos son:

Riquísima (champú hidratante).

Suavísima (acondicionador hidratante).

Superbomba (mascarilla triple reparación con péptidos).

Iconic (sérum hidratante para el cuero cabelludo).

Delicia Reparative Hair Oil (aceite reparador con protección térmica).

Curls Don't Lie (crema definidora de rizos).

Todo incluido (Acondicionador).

Reset (champú aclarante).

¿En dónde se pueden comprar los nuevos productos para el cabello de Shakira?

A partir del 16 de junio se podrán comprar los productos desde la página oficial de Ísima. Posteriormente, en el mes de julio, los productos estarán en las tiendas físicas Ulta Beauty en los Estados Unidos.

Por ahora, no se ha confirmado la distribución de los mismos en América Latina y Europa. Pero de seguro con el auge y presencia de Shakira será en menos de lo esperado.

Artículos relacionados Antonela Roccuzzo Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, estuvo en el concierto de Shakira y se sorprendió con una foto junto a ella

¿Shakira ya culminó su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran world tour'?

No. La artista colombiana se encuentra en su segunda etapa de su gira, que recorre ciudades en Estados Unidos y Canadá, y se prevé que finalice para el 30 de junio.

Luego, pasará a México, donde ya hay 15 fechas confirmadas y se espera que en 2026 llegue a Europa, aunque aún no se han anunciado fechas oficiales.