Murió Ozzy Osbourne: esta es la historia detrás de su apodo ‘Príncipe de las Tinieblas’

En la tarde de este martes 22 de julio se confirmó el lamentable fallecimiento de Ozzy Osbourne, pues así lo confirmaron sus familiares a través de una publicación en donde con unas sentidas palabras dieron a conocer su partida.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Valentina Taguado y Valeria Aguilar divirtieron al mostrar sus clases en MasterChef Celebrity

¿Cuál era el nombre real de Ozzy Osbourne?

Reconocido por su legado en la música, el vocalista de la banda Black Sabbath, desde temprana edad tomó la decisión tener un nombre artístico que le permitiera genera recordación en sus fans.

Artículos relacionados Talento internacional Él es Enrique Segoviano, el exprometido de Florinda Meza y director del Chavo del 8

Y es que el origen del por qué fue llamado como Ozzy cuando era un niño, estuvo relacionado con la manera en la que sus compañeros de escuela se referían a él, esto como una forma de acortar su apellido Osbourne.

Artículos relacionados Celebrities Mayra Tercero falleció a los 31 años: esto es lo que se sabe hasta ahora del caso

Años después de haber sido bautizado bajo este seudónimo, el cantante adoptó el Ozzy como parte de su carrera artística y apodo por el que será recordado por millones de fans en el mundo entero.

¿Por qué Ozzy Osbourne era conocido como el ‘Príncipe de las tinieblas’?

En medio de una entrevista que el cantante concedió en el año 2016, él mismo aseguró, en su momento, que Black Sabbath es la “canción más aterradora jamás escrita”, además de hacer alusión a los acordes de esta composición que son conocidos como “Diabolus in musica” o “El Intervalo del Diablo”

La razón por la que Ozzy Osbourne era llamado el ‘Príncipe de las tinieblas’. Foto | Dia Dipasupil.

A raíz de lo que provocaba este tipo de música, Osbourne reveló que muchos aseguraban que todos los integrantes de la banda eran “amigos del demonio”, y fue precisamente este tipo de comentarios los que llevaron a que se le empezara a conocer como el ‘Príncipe de las Tinieblas’

¿Cuál fue la razón por la que Ozzy Osbourne era llamado el ‘Príncipe de las tinieblas’?

Así mismo, Ozzy reveló que en un principio el nombre era utilizado con evidente tono de broma, lo que no se imaginó es que más adelante terminaría convirtiéndose en su sello personal.

Este era el nombre real de Ozzy Osbourne. Foto | Andy Buchanan.

“Es solo un nombre. No me desperté una mañana y dije, ‘Sabes qué, me voy a llamar…’ Empezó como un nombre de broma, en realidad”, señaló, además agregó que se sentía cómodo con el hecho de ser reconocido así.