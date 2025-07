Yina Calderón opinó sobre la polémica entre Karola y Melissa Gate

La empresaria Yina Calderónreveló a sus millones de fanáticos su opinión sobre el pleito entre las influenciadoras Karola y Melissa Gate.

Las creadoras de contenido protagonizaron recientemente una discusión en redes sociales luego de que Melissa Gate hablara sobre Karola en entrevista en el podcast de Cami Pulgarín, donde la criticó y señaló que ella era "una enemiga disfrazada" de amiga con el influenciador Emiro Navarro.

Dicha controversia surgió debido a que Melissa se disgustó con ella por los comentarios que realizó hacia ella por sus comportamientos en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en la que fue interrogada sobre Karola, a lo que ella decidió opinar al respecto.

Primero mencionó las diferencias que tuvo Karola con su hermana Juliana Calderón, donde destacó que no iba a atacar a Karola por lo que sucediera entre ella y su hermana, pues la influenciadora nunca la mencionó a ella.

Asimismo, detalló que, en cuanto al pleito entre Karola y Melissa Gate tampoco se iba a involucrar, pues es un tema ajeno a ella, además de resaltar que ella no solo es amiga de Melissa Gate, con quien logró arreglar sus diferencias, sino también de Karola.

"Karola ha sido amiga mía. No compartimos mucho porque yo vivo en Bogotá, pero yo con ella me he pegado farras y siempre se ha portado muy linda conmigo, pero ellas allá con su problema, a mí me caen bien Melissa y Karola. Elas verán por qué se agarran de las mechas", dijo.