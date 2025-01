Los premios Grammy se acercan. Este domingo 2 de febrero se llevará a cabo la ceremonia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, Estados Unidos. donde se reunirán destacados artistas de la industria musical para reconocer los logros una selección de importantes artistas en diferentes categorías.

El evento incluirá varias actuaciones en vivo y segmentos dedicados a los asistentes y a los aficionados de la música en todo el mundo. La transmisión se llevará a cabo por varias cadenas de televisión.

¿Dónde ver la transmisión de los Grammy 2025?

Para esta edición, los espectadores de Latinoamérica podrán sintonizar el canal TNT y la plataforma Max. Los horarios de transmisión cambiarán dependiendo de la ubicación: en México comenzará a las 6:00 p. m., en Colombia a las 7:00 p. m.y en Argentina a las 9:00 p. m.

¿Quiénes presentarán las categorías en los Grammy 2025?

Taylor Swift: La cantante estadounidense inició su carrera musical a los 14 años con la presentación de su primer álbum. Actualmente, cuenta con 30 trabajos discográficos y múltiples reconocimientos.

Gloria Estefan: La artista cubana comenzó su trayectoria en la música hace más de tres décadas. Su primer álbum, Anything For You, fue lanzado en 1987 con canciones en inglés. Tras ocho producciones en este idioma, en 1995 presentó Abriendo Puertas, su primer álbum en español. En la actualidad, suma 21 discos.

Olivia Rodrigo: Alcanzó reconocimiento en su juventud tras participar en un programa de televisión. Años después, en 2021, debutó en la industria musical con su primer álbum, Sour. Desde entonces, ha lanzado cuatro trabajos discográficos.

Queen Latifah: Cantante, actriz y rapera, inició su trayectoria en los años 80 con el género rap, posicionándose como una de las figuras más destacadas de la industria.

SZA: Debutó en 2014 con el álbum Z y, a lo largo de los años, ha presentado siete producciones discográficas que incluyen algunos de sus éxitos más reconocidos.

Victoria Monét: Compositora de diversas artistas de renombre y cantante, debutó hace aproximadamente una década. Su primer álbum, Nightmares & Lullabies Act 2, marcó su incursión en la música.

Cardi B: La cantante y compositora se dio a conocer tras su participación en un programa de televisión. En 2016, lanzó su primer álbum, Gangsta Bitch Music Vol. 1, dando inicio a su trayectoria en la industria musical.

Will Smith: Inició su carrera en la música rap, alcanzando ventas millonarias de discos. Su éxito lo llevó a incursionar en la televisión y, posteriormente, en el cine, consolidando una trayectoria destacada.

Estos son los artistas que actuarán en los Grammy 2025

Grandes artistas acompañarán una de las galas más importantes de la industria musical, que reconoce el talento de los artistas más destacados en la música. Entre las presentaciones de la noche, reconocidos artistas acompañarán con su talento a los asistente asistentes y espectadores:

Billie Eilish, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, RAYE, Benson Boone, Teddy Swims, Shakira, Charli XCX, Doechii.