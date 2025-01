La próxima ceremonia de los premios Grammy, en su edición 67, se celebrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Este evento anual reúne a artistas de la música para premiar los logros más destacados en varias categorías.

¿Cuándo son los Grammy 2025?

El Crypto.com Arena, anteriormente conocido como Staples Center, será el lugar donde se darán cita nominados, artistas y celebridades, este domingo 2 de febrero, en una de las galas más relevantes del año que reconoce al talento de la industria musical.

Así puedes ver la transmisión de los Grammy 2025 desde Colombia

La transmisión del evento será a través de diversas cadenas de televisión. En Latinoamérica, los espectadores podrán seguir la ceremonia por TNT y la plataforma de streaming Max. Los horarios de emisión serán distintos según el país: en México comenzará a las 6:00 p. m., en Colombia a las 7:00 p. m. y en Argentina a las 9:00 p. m.

Esta es la lista completa de los artistas que se presentarán en la edición 67 de los Grammy

La ceremonia contará con presentaciones en vivo y momentos destacados para el público que sigue de cerca la industria musical. Como cada año, el evento reunirá a artistas consolidados y nuevas voces que han ganado reconocimiento a nivel global. Entre los nombres confirmados para las presentaciones en los Grammy 2025 se encuentran intérpretes que han marcado la escena actual con su música y talento.

Entre los artistas destacados se encuentra Billie Eilish, quien irrumpió en la industria en 2019 con su primer álbum y, desde entonces, ha sumado tres producciones discográficas que han consolidado su carrera.

Por su parte, Chappell Roan, cantante estadounidense que inició su camino en la música a través de YouTube, ha logrado captar la atención del público con su estilo y presencia en el escenario.

Sabrina Carpenter, quien ha construido una carrera versátil en el entretenimiento, también será parte de la ceremonia con una presentación que promete sorprender a la audiencia.

Desde el Reino Unido, RAYE se suma al evento. Aunque ha estado en la industria por varios años, su primer álbum llegó en 2023, permitiéndole proyectar su carrera a nivel internacional.

Otro de los nombres confirmados es Benson Boone, quien comenzó su trayectoria participando en concursos de talento y recientemente lanzó su primer álbum en 2024, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Teddy Swims también dirá presente en el escenario. Con cuatro producciones musicales en su trayectoria, su más reciente trabajo, I've Tried Everything But Therapy (Part 2), fue lanzado el pasado 24 de enero.

Una de las artistas más esperadas es Shakira, quien representará a la música latina en esta edición. Con más de 15 álbumes y una carrera consolidada, la colombiana será la única exponente de la región en esta gala.

Desde el Reino Unido, Charli XCX formará parte de la lista de presentaciones. Con 12 álbumes en su haber, la cantante ha logrado gran impacto con varios de sus temas, que han alcanzado reconocimiento internacional.

Finalmente, Doechii, quien ha llevado su estilo al rap y se ha posicionado en la escena, tendrá una participación especial en la edición 67 de los premios Grammy, lo que representa un hito en su carrera.

Con esta alineación de artistas, la ceremonia se perfila como un espectáculo que reunirá distintas propuestas y géneros en una de las noches más importantes para la música.