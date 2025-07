La cantante Shakira enamoró a sus millones de fanáticos en redes sociales luego de compartir una sesión de fotos con un cautivador atuendo de color amarillo.

¿Cómo fue la sesión de fotos de Shakira con un vestido amarillo?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 92 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías posando a la cámara mientras lucía un vestido largo de color amarillo, con el que logró resaltar su figura.

Dicho atuendo lo acompañó con unos tacones de plataforma de color dorado y su pelo recogido. Además, no añadió ningún accesorio y llevó un maquillaje sutil.

La publicación la musicalizó con su exitosa canción titulada "Amarillo", que hace parte de su álbum "El Dorado".

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las fotos de Shakira con vestido amarillo?

Tras su publicación, logró millones de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza, su look, su naturalidad y por lo felices que los has hecho con su tour "Las Mujeres Ya No Lloran", con el que estuvo primero en Latinoamérica y con el que se encuentra ahora en Estados Unidos.

Recordemos que, la artista ha tenido un sorprendente éxito con esta gira, tanto así que volverá a Latinoamérica a visitar nuevas ciudades o incluir más fechas en algunas que ya visitó.

En Colombia estará en Cali y repetirá en Bogotá, destacando lo feliz que está de volver a su natal Colombia.

Posteriormente, continuará deleitando a sus admiradores en Europa y terminará su recorrido en Asia.

En otras noticias del ámbito de la música, el cantante puertorriqueño Dálmata presentó su canción “Confesarte”, una canción que explora el dolor del desamor y la necesidad de decir lo no dicho. Escrita por él junto a Que Combito, la letra narra la historia de alguien que lo entregó todo por amor, solo para quedarse solo cuando su pareja pidió “un tiempo” como excusa para irse.

Con esta interpretación melancólica y directa, Dálmata ofrece una reflexión sonora sobre las rupturas y reafirma su capacidad para conectar con el público desde la vulnerabilidad.

Además, el próximo 27 de septiembre, Bogotá será escenario de un homenaje nacional al legado del compositor y artista vallenato Omar Geles. En el Movistar Arena se presentará el concierto “Los Diablitos 40 Años – Homenaje a Omar Geles”, una celebración que reunirá a figuras representativas de distintas generaciones del vallenato.

Encabezado por Los Diablitos, agrupación fundada por Geles en 1985, el evento contará con la participación del Binomio de Oro de América, Ana del Castillo, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, Iván Zuleta, Daniel Geles y La Gente de Omar Geles. Cada uno interpretará canciones que han marcado la historia del género, desde clásicos románticos hasta temas contemporáneos, como tributo a uno de los compositores más influyentes de la música colombiana.