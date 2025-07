La cantante la Toxi Costeña y la empresaria Yina Calderón revelaron que colaborarán juntas musicalmente, sorprendiendo a sus fanáticos con la noticia.

En entrevista en 'Buen Día, Colombia', las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia fueron interrogadas sobre sus proyectos profesionales, donde la artista dio a conocer que uno de sus próximos lanzamientos musicales será en compañía de la empresaria Yina Calderón.

La Toxi Costeña señaló que lo lleva de carrera artística no ha realizado ninguna colaboración, pero comenzará este proceso con Yina Calderón, quien como parte de su carrera en redes sociales ha estrenado varias canciones en diferentes géneros musicales.

Las famosas revelaron que la canción será bajo el género de la champeta, por lo que, prometen poner a bailar a sus fanáticos.

Por ahora se desconocen detalles de la letra y fecha de lanzamiento, pero desde ya sus fanáticos a la expectativa.

La influenciadora confesó también que ya no hará más guaracha ni seguirá trabajando como Dj por su bienestar.

"Ya no hago guaracha, ya no toco por el alcohol decidí dejar la guaracha como cambio de vida porque tomaba mucho, no me hacía bien y hay cosas que es mejor dejarlas", dijo.