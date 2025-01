Jhonny Rivera recibió la noticia que tanto anhelaba sobre su próximo concierto. El pasado jueves 30 de enero, logró un Sold Out para su show de aniversario por sus 20 años de carrera, el cual se llevará a cabo en uno de los escenarios más relevantes de Bogotá, el Movistar Arena.

A través de sus redes sociales, el artista compartió con entusiasmo que todas las entradas para su concierto se agotaron.

Jhonny Rivera aseguró que, esta fecha representaba un desafío, ya que coincidía con otros eventos importantes en la ciudad, como los conciertos de Chayanne en el Coliseo Med y el de Maluma en el Estadio El Campín. Sin embargo, su público le demostró su apoyo incondicional.

El cantante confesó que la emoción lo llevó a llorar en varias ocasiones, especialmente al recibir cada actualización sobre la venta de boletas. Aseguró que, como agradecimiento, dará lo mejor de sí en el escenario el próximo 3 de mayo, con el objetivo de retribuir el respaldo de sus seguidores, quienes hicieron posible el lleno total en este recinto.

Me llena de felicidad anunciarles el SOLD OUT El 3 de mayo en el Movistar Arena ¡Es un sueño hecho realidad! Gracias a mi familia, amigos y a todo mi público, por acompañarme a vivir este sueño. Cada aplauso, cada mensaje y todo el apoyo que he recibido a lo largo de estos años han valido la pena. Esto me impulsa a seguir creando y seguir entregando lo mejor de mí en cada escenario.