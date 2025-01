Jhonny Rivera es uno de los cantantes más reconocidos no solo en la música popular, sino también en la industria musical de Colombia. Su sencillez y humildad lo han llevado a ganarse el cariño de un gran número de personas en todo el mundo, además de consolidar una comunidad digital de más de tres millones de seguidores.

Jhonny Rivera reaccionó a los comentarios de sus seguidores que sugirieron una colaboración musical con su hijo, Andy Rivera. La idea surgió tras un video compartido por Jhonny en TikTok, en el que ambos artistas interactuaban mientras escuchaban y cantaban el tema "Comprendí que te perdí".

Según Jhonny Rivera, la sugerencia de realizar un remix o una nueva versión del tema comenzó a circular después de que Andy expresara su admiración por la canción, tras darle a conocer que esta era su favorita.

Le dije a Andy que me ayudara subiendo un TikTok de esa canción (Comprendí que te perdí) y él me dijo “Pa esa es la canción preferida mía de todas las tuyas, yo amo esa canción” … y empieza la gente “Deberían hacer un remix, deberían grabarla juntos” … No sé, lo que digan ustedes, ¿la hacemos o qué? Yo no tengo ningún problema, es mi hijo, pero ustedes son los que mandan.