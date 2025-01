Fonseca estrenó el video de su canción 'Qué Suerte Tenerte', incluida en su álbum Tropicalia, lanzado en mayo de 2024. Desde su lanzamiento, la canción se ha convertido en un himno para muchos matrimonios.

Con el estreno del video oficial de su tema "Qué Suerte Tenerte", Fonseca reveló la historia detrás de la inspiración para la producción audiovisual. En la el cantante reveló que todo inició con el encuentro con Isabella, una seguidora que conoció de manera inesperada durante un vuelo.

En ese contexto, Isabella le expresó que su música tenía un gran significado para ella, y le contó que su canción "Qué Suerte Tenerte" sería la elegida para su matrimonio. Impactado por este gesto, Fonseca decidió sorprenderla, grabando el video en el día de su boda.

A Isabella la conocí hace como 10 días coma en un vuelo Miami Bogotá ido se acercó, me dijo que mi música significaba mucho para ella. Y me dijo me caso en 8 días y tu canción qué suerte tenerte va a ser mi canción del matrimonio oficial, la que voy a bailar y dije… vamos a sorprender a Isabella…