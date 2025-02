La música en vivo está por tomarse el parque Simón Bolívar con el regreso del Festival Estéreo Picnic 2025, prometiendo cuatro días de experiencias inolvidables.

Festival Estéreo Picnic 2025 suma talento venezolano a su cartel

El Festival Estéreo Picnic 2025 continúa sorprendiendo con nuevas incorporaciones a su lineup.

Con más de 70 artistas confirmados, el evento reunirá a grandes figuras como Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Tool, Justice, Shawn Mendes, The Black Keys y Rüfüs Du Sol.

Ahora, a través de sus redes sociales, la organización anunció la participación de los venezolanos Alleh y Yorghaki, un dúo radicado en España que ha conquistado plataformas digitales con su innovadora mezcla de merengue y reguetón.

Canciones como Capaz (Merenguetón), El Ingeniero y Tranqui te puedes enamorar han sido virales en TikTok.

Su presentación está programada para el domingo 30 de marzo en Bogotá, donde compartirán escenario con artistas como Olivia Rodrigo, Rüfüs Du Sol, Empire of the Sun y Mon Laferte.

Con esta adición, el festival sigue apostando por la diversidad musical y la fusión de géneros en su esperada edición 2025, que los fanáticos aguardan con entusiasmo.

¿Cómo queda el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2025?

Durante cuatro días, el festival transformará Bogotá en un escenario lleno de magia, música y por supuesto de los atuendos distintivos de quienes asisten a este evento.

El jueves 27 de marzo, el festival comenzará con presentaciones de Shawn Mendes, Alanis Morissette, Benson Boone, Foster the People, Zedd, Tate McRae, Teddy Swims, Kavinsky y The Marias.

Viernes 28 de marzo: Justin Timberlake y Tool serán los nombres más esperados, junto a Incubus, Parcels, Danny Ocean, The Hives, Michael Kiwanuka, Richie Hawtin, Modeselektor y Barry Can’t Swim.

Sábado 29 de marzo los protagonistas serán: Justice y The Black Keys, además de Astropical (Bomba Estéreo y Rawayana), Charlotte de Witte, St. Vincent, Nathy Peluso, Monolink y LosPetitFellas, Galy Galiano.

Y finalmente el domingo 30 de marzo: el festival concluirá con Olivia Rodrigo y Rüfüs Du Sol, junto a Empire Of the Sun, Mon Laferte, Caribou, Girl In Red, JPEGMafia, Fontaines D.C, Alleh y Yorghaki.