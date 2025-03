Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid se lista como uno de los reguetoneros más escuchados en el mundo en los últimos años, motivo por el que un error suyo pocas veces pasa por desapercibido.

El cantante antioqueño Feid se volvió tendencia en las últimas semanas y fue centro de memes luego de un divertido error que tuvo al momento de interpretar uno de sus éxitos, 'Mojando asientos'.

El reguetonero tuvo un lapsus cuando cantaba esta canción que tiene en colaboración con Maluma, pues en una parte del coro cambió la letra, dando a entender algo bastante comprometedor.

Feid tenía que cantar la parte de "Yo te mandaba kripp% y tú foticos del c#lo", en vez de expresar esta parte, al artista se le cruzó la letra y lo que dijo fue "Tú me mandabas kripp% y yo foticos del c#lo".

Como era de esperarse, este error del cantante antioqueño Feid no pasó por desapercibido entre los asistentes quienes soltaron varias carcajadas y también en internet, quienes tomaron esto para hacerle memes al artista.

Muchos tomaron esto como una supuesta confesión de lo que hacía Feid en su relación con Karol G, por lo que en redes se observan comentarios como "Ya sabemos cómo conquistó a Karol", "Quién iba a pensar que Feid enviaba foticos" o "Feid es un coqueto".

Ante esta ola mediática y lluvia de comentarios, el cantante antioqueño decidió romper su silencio en una entrevista para el canal de YouTube de Enrique Santos, donde contó qué fue lo que le pasó.

El cantante Feid habló por primera vez de esta confusión que le costó tantos memes y comentarios, el artista saeguró que todo había sido producto de una confusión y una 'maña' que tiene con su equipo de cambiarle la letra a las canciones.

Asimismo, el cantante aseguró que su error también había sido producto de sus vacaciones, ya que se sentía frío tras estar más de dos meses descansando, por lo que aseguró que estaba 'frío'.

Feid también fue sinceor al revelar que muchas veces se le olvidan las letras de las canciones y cuando eso le pasa improvisa y se inventa pedazos o cambia partes como le sucedió ese día.

A mí siempre me ha pasado que se me olvidan las letras de las canciones y cuando no se me olvidan yo las cambio, yo les invento pedazos y le cambio partes, pero esta fue muy caja.