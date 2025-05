El reconocido artista colombiano Feid presenta “Ando XXIL”, un tema que marca una pausa en el ruido para volver a lo esencial.

Escrito, producido e interpretado por él mismo, el sencillo refleja un momento de introspección creativa, donde el sonido del rap de los 90 y 2000 se mezcla con su estilo contemporáneo.

Feid presenta “Ando XXIL”

Lejos de los adornos, Feid apuesta por una base sólida y minimalista, marcada por un bajo potente y versos cargados de sinceridad.

“Ando XXIL” no busca ser un hit inmediato, sino una declaración de identidad. Con frases como “No tengo mosa, tengo musa”, el artista reafirma su compromiso con la autenticidad y el trabajo constante, construyendo una pieza que habla desde la disciplina, el entorno y el propósito creativo.

Álvaro Díaz le da vida a ‘Paranoia’

El puertorriqueño Álvaro Díaz lanza “Paranoia”, su nuevo sencillo producido por Tainy, donde continúa desarrollando el universo narrativo de su anterior producción Paranormal.

Este tema marca una transición hacia su próximo proyecto, explorando el desgaste emocional y las inseguridades dentro de una relación sentimental.

El videoclip, grabado en Madrid, fue dirigido por The Movement con la participación creativa del propio Díaz y su equipo. Inspirado en la película The Bikeriders y con guiños visuales a Scott Pilgrim vs. The World, el video refleja una historia de conflicto romántico con una estética cinematográfica juvenil y nostálgica.

Tras una exitosa gira internacional y varias nominaciones a los Premios Tú Música Urbano, el cantante puertorriqueño se prepara para presentarse ante más de 22 mil fanáticos en el Coliseo de Puerto Rico con dos funciones completamente agotadas.

Vanessa Martín presenta ‘Casa mía’

La cantante y compositora española Vanesa Martín presenta Casa Mía, su noveno álbum de estudio. Este nuevo trabajo representa su proyecto más libre hasta la fecha: una mezcla entre raíz y vanguardia que da voz a emociones como la pertenencia, el deseo, la libertad y la despedida.

Compuesto por doce canciones, Casa Mía es un retrato sonoro de su evolución artística. Vanesa Martín no busca encajar en moldes preestablecidos: su música nace desde la necesidad de expresar sin filtros.

Con una trayectoria construida desde la autenticidad, Vanesa reafirma que su lugar en la música se sostiene por la verdad que transmite en cada letra. Casa Mía es una invitación a descubrirla tal cual es, sin máscaras, solo música.