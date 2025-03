Un video que circula en redes sociales ha revivido el interés en la relación que Christian Nodal y Belinda mantuvieron entre 2020 y 2022.

En la grabación, Nodal cuenta cómo fue el inicio de su historia de amor con la cantante, destacando el impacto que ella tuvo en él desde el primer momento.

¿Qué dijo Nodal sobre cómo se enamoró de Belinda?

La entrevista, realizada en 2020 por Flor Rubio para Venga la Alegría, ha generado múltiples reacciones entre los seguidores de la expareja.

En el video, Nodal confiesa que cuando conoció a Belinda, sintió una conexión inmediata, pero también nerviosismo y temor.

“Cuando inició todo, ella fue la que más me apoyó, siempre fue muy linda, pero yo seguía manteniendo la distancia porque le tenía miedo. Te lo juro, cuando la tenía enfrente me temblaban los ojos, la boca y me desfiguraba”, reveló el cantante.

Belinda también compartió cómo se dio cuenta de que sentía algo por Nodal. Según la cantante, el momento clave fue cuando Nodal le envió una canción que había escrito para ella a las tres de la mañana.

“Fue ahí cuando me di cuenta de que sentía algo por él”, comentó Belinda, visiblemente emocionada en la entrevista.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video de Nodal y Belinda?

El fragmento ha provocado una ola de comentarios en redes sociales. Los seguidores de la pareja han recordado con nostalgia la relación, dejando mensajes como:

“Ellos sí se amaban de verdad”, “Belinda estaba realmente enamorada” y “Ese amor fue único”. Otros, en cambio, señalaron el contraste con la relación actual de Nodal con Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Belinda iniciaron su relación en agosto de 2020 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del espectáculo latino.

En mayo de 2021, anunciaron su compromiso, pero en febrero de 2022, Nodal confirmó la ruptura a través de un comunicado.

La separación fue seguida de especulaciones sobre problemas personales y financieros, aunque ambos pidieron respeto a su privacidad.

Actualmente, Nodal mantiene una relación con Ángela Aguilar, mientras que Belinda continúa enfocada en su carrera musical y proyectos personales.