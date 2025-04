El cantante Pipe Buenos sorprendió a todos sus seguidores con su nueva adaptación de la canción 'Bailar Contigo', de Carlos Vives.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Manelyk al salir de La casa de los famosos All Stars para el intercambio con Melissa

¿Por qué Pipe Bueno cantó con Majo Aguilar con la canción 'Bailar Contigo'?

Además de esta sorpresa, se unió a Majo Aguilar y al Mariachi Sol de México para interpretar uno de los éxitos de Carlos Vives. Sin duda, fue un momento inesperado para todos, ya que nadie conocía sobre esta colaboración. La intención fue clara y era ofrecer a sus seguidores una nueva versión llena de emoción y tradición.

La nueva versión de "Bailar Contigo" mezcla su esencia romántica con un toque de mariachi con trompetas y violines.

Majo Aguilar colaboración con Pipe Bueno | Foto AFP/Sergi Alexander

Artículos relacionados Viral Influencer muere después dar a luz ¡Luchó por años contra la infertilidad!

¿Por qué Pipe Bueno y Majo Aguilar le quieren dar un nuevo rumbo a 'Bailar Contigo?

Pipe Bueno busca transformar este clásico con una interpretación al estilo mariachi. Por su parte, Majo Aguilar, nieta de Antonio Aguilar y Flor de Silvestre, compartió su emoción por la fusión de ambas culturas, destacando la riqueza musical que surge al unir el talento colombiano y mexicano.

“Desde hace tiempo he experimentado con fusiones entre el ranchero y el vallenato, así que cuando Pipe me propuso versionar un éxito de Carlos Vives, no dudé en escoger ‘Bailar Contigo’”, compartió Majo Aguilar durante una entrevista.

La cantante mexicana se había incursionado con otras canciones de vallenato, por ejemplo "Como tú" de Carlos Vives.

“Para mí, hacerle un homenaje en mariachi al más grande de la música en Colombia ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora. Poder llevar ‘Bailar Contigo’ a estas melodías profundas y llenas de historia, dándole una nueva identidad a través del mariachi, ha sido una alegría inmensa”, expresó Pipe Bueno.

Artículos relacionados Shakira Shakira llega a Medellín con su gira y promete un concierto inolvidable

¿En qué país se grabó 'Bailar Contigo' de Pipe Bueno y Majo Aguilar?

El videoclip fue rodado en Jalisco, México. Un lugar que donde se destaca la cultura mexicana, el mariachi y el tequila. La nueva adaptación de "Bailar Contigo" estará disponible a partir del 20 de septiembre del presente año.