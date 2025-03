Christian Nodal y Ángela Aguilar no dejan de generar controversia entre los usuarios de redes sociales, pues la pareja de esposos ha desatado más comentarios negativos sobre su relación, luego del nuevo video musical del cantante, pues tras el estreno de “El Amigo”, Nodal se ha visto muy activo en sus redes sociales y con el ojo de la opinión publica encima de él.

¿Ángela Aguilar es la protagonista del nuevo video de Christian Nodal?

Tras el estreno de “El Amigo” de Christian Nodal, el mexicano tiene los ojos encima de quienes lo llenan de críticas por su matrimonio con Ángela Aguilar, pues en este nuevo tema musical, el artista le canta al hombre que está enamorado de su amiga, sin embargo, algo que no pasó desapercibido para los internautas es que la pareja de protagonista del video se parece mucho a la joven y su esposo, lo que generó algunas críticas por la emocionante escena que se ve en el clip.

En el video hay un velo blanco y una luz detrás que permiten ver la sombra de la pareja, pues según los comentarios en redes, esas siluetas son de Nodal y Aguilar, hasta el momento solo son especulaciones que han generado crítica por ver a la pareja juntos.

Las críticas en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodal no paran

Pese a que ya ha pasado un año tras la polémica que protagonizó Christian Nodal y Ángela Aguilar, los usuarios de redes sociales ni perdonan, ni olvidan, pues todavía inundan de comentarios negativos las redes de los mexicanos y por eso, Nodal tuvo que desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram, debido a que en cada publicación que hacía, le llegaban comentarios sobre Cazzu y su polémico matrimonio con Ángela.

Cazzu estrenó canción y se especula que es una indirecta para Christian Nodal

La cantante argentina, Cazzu, estrenó “Con otra” una canción que, aunque no se sabe si es o no una indirecta para Nodal, sí es un tema que se parecería a la historia que ella vivió con el papá de su hija, pues todos los comentarios tras el estreno de la canción han sido de apoyo a la artista, quien no ha mencionado ninguna palabra sobre los rumores que existen por su nuevo tema musical.