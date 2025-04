El mundo de la farándula mexicana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido Guillermo 'Memo' del Bosque a los 64 años.

Guillermo del Bosque, conocido como Memo, inició su carrera en 1993 con el lanzamiento de Telehit. Un medio que se convirtió en referente de la música y del entretenimiento del país. Entre sus creaciones más destacadas se encuentran:

La noticia empezó a circular en diversos medios y redes sociales, después, fue confirmada en la misma cuenta oficial del productor. Varios seguidores e internautas reaccionaron ante esta noticia y mostraron su profunda y tristeza y dolor tras ese hecho.

En los últimos años, se sabe que Memo del Bosque había enfrentado varias complicaciones de salud. En 2017, fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, una batalla contra el cáncer que superó en ese momento.

Recientemente, su estado de salud había generado preocupación, pues volvieron algunas recaídas y tuvo que ser hospitalizado en Estados Unidos para recibir un tratamiento especializado.

"Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más", expresó a través de redes sociales.