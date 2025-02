Francisca Vivero Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, nació el 2 de abril de 1947 en Veracruz, México. A lo largo de su carrera, Paquita se destacó como una de las voces más emblemáticas de la música ranchera, dejando un legado que trasciende generaciones. Sin embargo, el 17 de febrero de 2025, la noticia de su fallecimiento conmocionó al mundo del entretenimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por su mánager, Paquita fue encontrada inconsciente en su hogar. Tras su llegada, los servicios de emergencia confirmaron su deceso, dejando a miles de seguidores y colegas en luto por la pérdida de una de las artistas más queridas y respetadas de la música mexicana.

Francisco Torres, mánager de Paquita la del Barrio, reveló detalles sobre un tema que la cantante siempre evitó: la muerte. Según Torres, Paquita nunca mostraba interés en hablar sobre este tema, y su actitud al respecto era clara incluso en situaciones cotidianas, como cuando recibía flores en los camerinos.

Para Paquita, la presencia de las flores era un recordatorio incómodo, que asociaba con la muerte. En más de una ocasión, Paquita expresaba su incomodidad al recibirlas, manifestando que le producía una sensación de malestar, como si fuera un presagio.

Este comportamiento, aunque sorprendente para algunos, reflejaba la aversión personal de Paquita hacia todo lo relacionado con la muerte.

De hecho, su relación con la muerte nunca fue parte de las conversaciones en su círculo cercano, lo que generó un profundo respeto por su deseo de mantenerse distante de la reflexión sobre el final de la vida.

