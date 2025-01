Fans de Belinda le piden que regrese al pop, ¿por qué?

Belinda inicio el 2025 con el lanzamiento de nueva música en compañía de Tito Double P, con quien hicieron dupla para crear 'La cuadrada', una canción con todo el toque de la música Regional mexicana, género que la cantante ha venido explorando tras su ruptura amorosa con Christian Nodal. Sin embargo, el recibimiento por parte de sus fanáticos no fue el esperado.

El pasado jueves 16 de enero, la cantante mexicana Belinda lanzó ‘La cuadrada’, una llamativa colaboración con el joven artista de 27 años Jesús Roberto Laija García, mejor conocido en la industria musical como Tito Double P, en la que continúa explorando en el género de los corridos mexicanos.

Todo esto, al parecer, para lograr convertirse en ‘La reina de los corridos’, tal y como la comienza a clasificar la prensa mexicana. Y es que, al parecer, la cantante no está dispuesta a abandonar esta nueva etapa de su carrera musical, pese a las criticas que ha recibido por parte de sus fanáticos.

En entrevista con la revista Rolling Stones en español, la cantante manifestó que se encontraba muy feliz de explorar este género musical al que ha ido añadiendo su esencia pop.

“Cuando empecé con los corridos con ‘Cactus’, no había muchas mujeres en el género. Era un mundo de hombres completamente, o sea veías a Peso, a Nata, a Gabito, pero no había ninguna mujer que hiciera un corrido pop, que mezclara estos sonidos tumbados. Seguramente muchas más lo harán ahora, pero me siento feliz que fui de las primeras en apoyar este estilo porque desde el primer momento a mí me gustó”.