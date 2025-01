La famosa cantante de nacionalidad mexicana, Belinda, es una de las estrellas pop de México que, aunque nació en España, se convirtió en una de las figuras icónicas en el país latinoamericano, pues desde muy niña ha crecido ante el ojo del público a través de las pantallas, luego de protagonizar programas infantiles y convertirse en una de las cantantes más importantes.

Artículos relacionados Belinda Belinda Peregrín: incono de la cultura pop en México, nació en España

Durante su carre artística, no son muchos los escándalos que ha protagonizado, sin embargo, en las pocas polémicas que la han vuelto tendencia en redes sociales, los usuarios de internet la han criticado sin piedad, pues eso se reflejó tras su ruptura con Christian Nodal, debido a que los seguidores del cantante la culparon a ella y a su madre de ponerle fin a su noviazgo.

Belinda recibe críticas y le dicen que “parece que tuviera 50 años”

En los últimos días, Belinda ha recibido muchos comentarios negativos en su cuenta oficial de Instagram, en donde no solo le han criticado que parece una mujer de 50 años en sus últimas publicaciones en las que hace la promoción de su nueva colaboración con Tito Double P, sino que su tema no gustó mucho, pues según los internautas, “lo de ella no es cantar tumbados”, un subgénero de los corridos mexicanos.

Además, los comentarios sobre su aspecto físico, se debe al look que luce tanto en las imágenes promocionales como en los clips, pues luce con cabello corto y flequillo, joyas y lentes oscuros y un vestido que, aunque se resalta su hermosa figura, no gustó mucho en sus seguidores que no han dejado de llenarla de comentarios y hasta la comparan con Willy Wonka.

¿Sabían que Belinda no nació en México sino en España?

Aunque es un icono del pop mexicano, Belinda tiene raíces europeas, pues nació en Madrid, España y a sus cuatro años migró a México. Su padre es un importante empresario del país europeo y su madre, es francesa, hija de un torero francés.

Artículos relacionados Belinda Belinda anuncia el lanzamiento de "La cuadrada" con Tito Double P

Belinda: una estrella mexicana que no nació en México.

Pese a que no nació en el país latinoamericano, Belinda le ha regalado muchos triunfos a México, pues es una estrella con acento mexicano que se siente muy orgullosa de crecer en ese país y se ha convertido en un referente para su público quien la ha visto crecer desde 1999, año en el que debutó como toda una estrella infantil.