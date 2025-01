Christian Nodal habría reaccionado a ‘Dolce’ de Cazzu

Christian Nodal vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales luego de reaparecer por medio de las redes sociales con una publicación que llamó la atención de los internautas y que muchos relacionaron con el lanzamiento de ‘Dolce’, el nuevo sencillo de la cantante argentina Cazzu, madre de su hija.

Luego de que Julieta Cazzuchelli volcara la atención de los internautas hacia ella con el lanzamiento de su primer corrido mexicano titulado ‘Dolce’, Christian Nodal reapareció en sus redes sociales con una inesperada jugada que fue tomada como respuesta directa a la argentina.

Pues resulta que el intérprete de ‘Botella tras botella’ compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram el anuncio de su próximo sencillo musical. Pero lo que más llamó la atención fue el verso que desveló a su fanaticada; “¿Quién recorrerá mi piel y de besos llenará los vacíos…”

Además de esto, el anuncio venía con el que sería parte del video que grabó Christian Nodal para esta canción, el cual lo muestra en un ambiente tenue y colores que refuerzan su intención de nostalgia.

Lo que queda claro es que tanto Nodal como Cazzu saben cómo mantener la atención del público. Ahora, las expectativas están puestas en el próximo lanzamiento de Nodal, que promete ser un tema lleno de sentimiento, tal como lo adelanta ese verso que dejó a sus seguidores analizando cada palabra.

El tema de la cantante argentina, madre de la hija de Nodal, incluye fragmentos que algunos han interpretado como indirectas al cantante de ‘Botella tras botella’. Letras como “Ojalá te dure eso de aparentar” y “Con el mismo que te enamoré” despertaron una ola de especulaciones en redes sociales, donde muchos apuntan a una conexión directa con su pasada relación.

“Ojalá te dure eso de aparentar… Se te olvidó que lo que sabes te lo enseñé yo… me quería dar diamantes ya me los había comprado, mucho antes de conocerte yo ya había coronado (…) Y voy a salir por la noche a ponerme ese vestido Dolce que, ya sabes, me queda tan bien. Con el mismo que te enamoré”.