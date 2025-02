El cantante mexicano, Christian Nodal, no deja de ser el blanco de críticas en redes sociales, pues con cada publicación que hace, los comentarios negativos no se hacen esperar y es que recibe todo tipo de mensajes, no solo por su vida personal, sino por su apariencia física, pues los internautas no le perdonan sus decisiones personales y se lo recuerdan cada vez que pueden.

Artículos relacionados Christian Nodal Christian Nodal sorprende con una canción para su hija Inti en su nuevo álbum

Christian Nodal es criticado por pasarse con el Photshop

A través de su cuenta oficial de Instagram, Christian Nodal compartió su portada de Rolling Stone, la revista más importante de la industria musical, sin embargo, lo que él vio como un logro, fue el objeto de comentarios pesados, pues le escriben que con tato filtro que usó “podría purificar el agua”, entre otros comentarios en los que bromean con el uso de filtros y de edición en su rostro.

Aunque se sabe que la revista fue la que trabajo con las fotos, los usuarios de redes sociales aprovechan para lanzar mensajes hirientes en su contra, debido a que el cantante ya no limita los comentarios en sus publicaciones.

El escándalo que protagonizó Christian Nodal y por el cual el público no le deja pasar ni una, se debe a su ruptura con Cazzu, pues todos normalizaron que haya terminado con la cantante argentina, pero lo cuestionable y lo que generó la polémica en su contra, fue cuando a las pocas semanas de conocerse su ruptura con Cazzu, saliera a la luz pública su romance con Angela Aguilar, con quien a los pocos meses se casó.

Artículos relacionados Christian Nodal Christian Nodal anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum ‘PA’L CORA EP.02’

Cazzu es la protagonista en los comentarios de Christian Nodal

Luego del escándalo personal de Nodal, los mensajes en redes sociales siempre están asociados al mismo tema, pues los internautas consideran que él fue infiel y que dejó sola a Cazzu con su bebé, de hecho, lo cuestionan porque nunca se le ve con su pequeña hija, e incluso, al parecer tampoco estuvo en su cumpleaños.

Por su lado, Cazzu sí salió a hablar del tema de su ruptura y confesó que sufrió por todo lo que generó haber terminado con Nodal y aclaró que ella no sabía nada sobre la relación de Nodal y Aguilar. Por eso, lo usuarios en redes sociales siguen recordándole en los comentarios a Christian sobre la existencia de Cazzu.