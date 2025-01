Christina Nodal estrenó su nuevo álbum titulado 'PA’L CORA EP.02' que incluye seis canciones. Este nuevo trabajo es la segunda parte de PA’L CORA EP.01, un proyecto que el artista dio a conocer en agosto de 2024 y que contenía siete canciones.

Con esta propuesta, el cantante de regional mexicano sigue trabajando en sonidos que definen su propuesta musical y que han ayudado a fortalecer su presencia en el mundo de la música.

Dentro de su álbum, Christian Nodal dedicó una canción especialmente para su hija Inti. esto lo confirmó durante una entrevista que otorggo a “El Topo” a quien le ocnfesó que en este reciente álbum 'PA’L CORA EP.02' estaría incluida la canción ‘Contigo al cielo’ dedicada especialmente a su hija Inti.

La canción, con un ritmo animado, aborda el tema de no haber sido el mejor ejemplo y muestra su arrepentimiento por ello, pidiendo perdón. Además, expresa lo que ella significa en su vida.

No he sido el mejor ejemplo, siempre doy motivos para hablar, mis errores los lamento, ojalá los puedan perdonar, pero contigo me dieron algo que no tiene precio… Contigo, el cielo me dieron, contigo, aquí todo lo tengo mami, tú eres mi cielo…