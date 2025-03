En una entrevista con una reconocida periodista, para un programa de entretenimiento, la cantante y actriz Belinda compartió detalles sobre su vida personal y profesional. Sin embargo, uno de ellos llamó la atención de sus seguidores, quienes de inmediato lo relacionaron con su expareja, el cantante Christian Nodal.

Y es que, cabe mencionar, que la relación entre Belinda y Nodal finalizó en febrero de 2022, luego de que el cantante confirmara la ruptura a través de sus redes sociales. Por su puesto, en su momento, la noticia sorprendió a los fanáticos de ambos artistas, pues los dos habían anunciado su compromiso matrimonial semanas atrás.

Desde entonces, muchas son las versiones sobre los posibles motivos de la separación, incluyendo supuestas diferencias familiares, problemas financieros y manipulaciones sentimentales. No obstante, nada de lo mencionado fue confirmado en algún momento por los intérpretes.

Durante la entrevista, la estrella mexicana afirmó que no se arrepiente de su pasado y que cada experiencia ha sido parte de su crecimiento personal y profesional, además, fue clara al mencionar que todo lo vivido le ha dejado aprendizajes importantes y que prefiere enfocarse en su presente y futuro.

“Cada momento me ha ido forjando y me ha hecho crecer como mujer, como persona, como artista. Cada momento que he vivido, aunque a lo mejor no haya sido agradable, al final me ha nutrido”, señaló, y no solo eso, pues no dudó en afirmar que, pese a que muchas decisiones no han sido completamente positivas, no se arrepiente de ellas, pues al final le han permitido ser la mujer que hoy en día es.