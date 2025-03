El sábado 8 de marzo se conmemoró el día internacional de la mujer, una fecha que para muchas no es de celebración, sino de recordar la memoria de todas aquellas mujeres que dieron su vida por la libertad y los derechos de miles y millones de mujeres, por eso, en ese día, las famosas aprovecharon su visibilidad para recordar que este día es tan importante, como tan poderoso.

Belinda reveló mensaje poderoso en la conmemoración a la mujer

La artista y estrella pop mexicana, Belinda, compartió varias historias a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló la opinión que tiene sobre la conmemoración de este día, pues dejó saber que para ella esta fecha está para conmemorar a las poderosas mujeres, a las valientes, triunfadoras, libres e independientes.

En su mensaje, Belinda escribió: “Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que sea la libertad nuestra propia sustancia”. Por otro lado, redactó un texto poderoso sobre la mujer que ama con fuerzas y no con debilidad.

Belinda aprovechó el día de la mujer para tocar temas sensibles

En el hilo de historias publicadas, Belinda compartió imágenes con textos significativos en este día, deseando que la voz de la mujer sea escuchada y que no se sienta insuficiente, además que ni una más sea violent4d4 y que se haga justicia por las que ya no están.

¿El día de la mujer se celebra o se conmemora?

El día de la mujer se convirtió en una fecha de celebración en donde se les entregan flores y chocolates, pero este día se conmemora porque en 1908, muchas mujeres dieron su vida por su libertad y sus derechos, por eso existe el debate de la conmemoración del 8M, porque esta fecha es para recordar la lucha de las mujeres que buscaron independencia sobre sus decisiones y sobre sus cuerpos, sobre su vida y sus sueños; por eso, hasta la fecha, la lucha de las mujeres es constante y no solo un día al año, pues no solo es suficiente un detalle para redimir los duros hechos que a diario le hacen sentir a la mujer que no se sienta segura en su trabajo, en la calle e incluso, en su propia casa.