La cantante mexicana, reconocida por su amplia trayectoria artística, se mostró preocupada a través de redes sociales y solicitó el apoyo de todos sus fanáticos.

¿Qué pasó con el gato de Belinda?

A través de redes sociales, donde acumula millones de seguidores, compartió la noticia de que su gato Glen se encontraba desaparecido, un persa blanco de ojos azules que ha sido parte de su vida desde hace muchos años.

En Instagram, la artista pidió información sobre su mascota, asegunrando que no tiene noticias sobre dónde se encuentra.

“Hace unos días no encontramos a Glen, mi gatito. Si alguien tiene alguna información, por favor, mándenme un mensaje. Ayúdenme a encontrarlo”, compartió Belinda a través de redes sociales.

¿Cuánto tiempo lleva Belinda con su mascota?

Recordemos que la cantante adopto a su gato en el 2022. En ese momento, Belinda confesó que fue amor por primera vista y que ha sido un gran apoyo para ella.

Este noticia sucedió después de que Belinda presentará en sus redes sociales a su nueva mascota llamada Flora, una cabra que se unió a la familia de la cantante.

En ocasiones anteriores, Belinda mencionó que el nombre de 'Glen' fue inspirado en el personaje de la película de terror El hijo de Chucky. Además, el gato llegó para acompañar a la familia de Belinda, quien ya cuenta con un chihuahua y, ahora, una cabra.

Cabe destacar que en México tener una cabra no es ilegal, ya que no se considera un animal exótico. No obstante, es indispensable brindarle un entorno adecuado que garantice su bienestar y cuidado.

Belinda preocupa a fans por su gato | Foto AFP/Geoffroy Van

¿Cómo reaccionaron los seguidores tras conocer la noticia de Belinda sobre su gato?

Los seguidores de Belina apoyaron la anguastia de la cantante y saben que es un momento difícil por el que está pasando. Además, recibio el apoyo de toda su comunidad, quien

“Que linda, siempre he querido tener una.”; "Te apoyamos en lo que necesite". Sin embargo, tambien hubo seguidores que no apyaron que la artista tenga una cabra como mascota.

Por el momento, no se conocen más detalles del paradero de la mascota de la artista.