Bárbara de Regil se emocionó al firmar autógrafos en Rusia

Bárbara de Regil anunció en sus redes sociales que por estos días estará en Moscú para promocionar la película rusa Vaisily en la que es protagonista. Desde entonces la actriz mexicana no ha parado de compartir contenido relacionado a este importante momento de su vida profesional, siendo el más llamativo un corto audiovisual en el que se le ve bastante emocionada al dar autógrafos en este país.

Bárbara de Regil no pudo contener su emoción al tener fans en Rusia ¡Y hasta firmó autógrafos!

Por medio de las historias su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Bárbara de Regil compartió un corto video en el que se le ve en lo que parece ser el lobby de su hotel en Moscú, Rusia mientras brinda un autógrafo a un hombre que se acerca a ella.

“Ya me andan pidiendo autógrafos en Rusia. Agárrenme que se me sube, jajaja”, manifestó la actriz al ver que tenía fanáticos tan lejos de casa, y no es para menos, pues en estos momentos es la protagonista de Vasiliy, película que se estrenará el próximo 23 de enero de 2025 en Rusia.



El inesperado momento que la tomó por sorpresa habría ocurrido durante su primer día en el país, pues desde entonces ha sido muy poco el contenido que ha compartido en sus redes sociales.

Fans de Bárbara de Regil reaccionaron al inesperado momento que vivió en Rusia

Lo cierto es que este gesto desató una ola de comentarios por parte de sus seguidores en redes sociales, quienes no dudaron en expresar su admiración hacia la actriz que ya comienza a ser reconocida a miles de kilómetros de su hogar.

Y es que esta película promete ser un gran paso para la actriz en la industria cinematográfica a nivel internacional. Prueba de esto es este inesperado encuentro con admiradores rusos que admiran su desempeño profesional.

Vale la pena destacar que para este proyecto Bárbara de Regil habría tomado clases de ruso, pues así lo dejó ver en diversas ocasiones mientras repetía algunas palabras en este idioma, dejando claro su compromiso.