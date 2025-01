Bárbara de Regil aclara su polémico entrenamiento aéreo

Bárbara de Regil, reconocida actriz mexicana, rompió el silencio y se refirió a las constantes críticas que recibió meses atrás luego de publicar un video en sus redes sociales en el que se mostró entrenando en pleno vuelo, mientras los demás pasajeros se encontraban en sus asientos.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Bárbara de Regil generó polémica al ejercitarse a bordo de un avión

Momentos antes de que la actriz abordara un nuevo vuelo, esta vez hacia Rusia, la prensa mexicana aprovechó el momento para referirse a la polémica que Bárbara de Regil protagonizó meses atrás tras realizar una serie de ejercicios a bordo de un avión mientras este se desplazaba con más pasajeros hacía su destino.

En aquel momento, la mujer presumió en sus redes sociales que el abordar vuelos de largos trayectos no era excusa para no realizar actividad física. Esto, luego de haber pasado en sumatoria cerca de 35 horas arriba de aviones en los últimos días.

Artículos relacionados Bárbara de Regil Bárbara de Regil recordó el día que su casa se incendió y perdió todo

Bárbara de Regil responde a críticas tras ejercitarse a bordo de un avión

Ahora, tras varios meses de este acontecimiento, la actriz se refirió al tema que abrió debate en las redes sociales al asegurar que a ella le parecía más sorprendente ver cómo ver que las personas abordaban un vuelo de 12 horas y solo se inmutaban a estar sentados en sus sillas sin tan siquiera estirarse.

“La gente está muy acostumbrada a echar la flojera, a mí me sorprende ver en un vuelo de doce horas que nadie se pare a estirarse y que estén acostados o sentados comiendo. Duermen, se paran, comen, duermen, se paran, come… eso lo he visto muchísimo y eso me sorprende más que ver a alguien que se pare y se mueva”.

Bárbara también se refirió al echo de que en aquel momento se encontraba a bordo de un avión bastante grande y en una zona de primera clase, por lo que el espacio era amplio y no incomodaba a nadie. “Evidentemente estaba en un avión enorme, en una primera clase enorme, en donde me permití hacer unos movimientos y así, me moví, no hice una rutina de una hora”, puntualizó.

Artículos relacionados La casa de los famosos Conoce a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025

Así mismo, aclaró que esto lo hizo teniendo en cuenta el espacio, por lo que al viajar en clase turista suele acudir a otras técnicas: “Cuando voy en turista, lo que hago es pararme, voy al baño y me regreso (repetidamente), en turista no haría eso”.