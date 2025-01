Bárbara de Regil recordó el día en que su casa se incendió y perdió todo tras referirse a los brutales incendios que han azotado a gran parte de California en Estados Unidos. La actriz mexicana lamentó la perdida de los ciudadanos que habitan el lugar y les envió mucha fuerza para seguir adelante.

Horas antes de que la actriz mexicana Bárbara de Regil abordara un vuelo hacia Moscú, Rusia para promocionar la película Vasiliy de los directores Dmitriy Litvinenko y Sebastián Hiriart, en la que es protagonista, fue abordada por la prensa de su país quienes le preguntaron por diversas cosas de interés, entre esas su opinión frente a los incendios que lamentablemente azotan California por estos días.

Ante esto, la actriz aprovechó para referirse a una situación que vivió años atrás muy similar a la experiencia que estaban viviendo los habitantes de esta zona del país estadounidense. Y es que resulta que Bárbara tuvo un accidente en casa en el que el fuego se apoderó de ella ocasionando una perdida total de sus bienes.

“Yo me iba a ir el día que iniciaron los incendios (en California) y cancelé mi vuelo, porque dije: no, se me vibra mal. Yo sé lo que es despertar sin nada, a mí se me incendió mi casa hace muchos años, un accidente, pero yo sé lo que es llegar y tener la frustración de que tu tele, tu cama, tus cosas, todo está quemado”, comentó.