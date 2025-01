Bárbara de Regil se refirió recientemente a la polémica en la que la actriz Selena Gómez se vio envuelta tras el estreno de la película Emilia Pérez en la que fue protagonista, pues vale la pena recordar que el papel de la estadounidense fue uno de los más comentados en redes sociales por su desempeño a lo largo de ella.

Bárbara de Regil dio su opinión frente a la polémica de Selena Gómez en Emilia Pérez

Luego de varias semanas de la polémica que desató la actuación de Selena Gómez en la película ‘Emilia Pérez’, Bárbara de Regil fue abordada por la prensa mexicana para preguntarle qué opinaba frente a todo lo que había desatado el estreno de este filme. Lejos de sentirse incómoda, la actriz mexicana se refirió con propiedad frente al tema poniendo como ejemplo la carrera actoral de todos los que dedicaban su vida a esto.

Según comentó Bárbara, Selena Gómez solo había hecho su trabajo y no tenía que ser crucificada por ello. Sin embargo, aseguró que cada persona es libre de decidir si algo le gusta o no, y no por eso los actores debían sentirse abrumados.

“No sé la verdad, Selena Gómez hizo su trabajo, a quien no le gustó, muy en su derecho. O sea, no tiene por qué gustarte el trabajo de todos y si mi trabajo no le gusta a alguien, no le tiene por qué gustar. O sea, puede decir: oye, no me gustó. Y está bien”, puntualizó.

¿Por qué Selena Gómez es criticada tras su papel en Emilia Pérez?

Vale la pena destacar que luego de que la película Emilia Pérez se estrenara de manera internacional, rápidamente segmentos de ella se viralizaron por medio de las redes sociales, en especial aquellos en los que Selena Gómez llevaba a cabo sus diálogos, ¿La razón? Resulta que a juicioso de muchos internautas, en especial aquellos de nacionalidad mexicana, las expresiones que la actriz utilizó a lo largo de la película y su pronunciación no eran la correcta.

Incluso, Eugenio Derbez, actor mexicano, argumentó que la falta de énfasis y emoción en los diálogos de la también cantante afectaron la credibilidad de su papel en la película.