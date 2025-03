Karely Ruiz, quien dio a luz a su hija Madisson el pasado 2 de febrero, recientemente apareció en sus redes sociales para responder los comentarios que ha recibido luego de experimentar varios cambios físicos luego del embarazo y nacimiento de su bebé.

Karely Ruiz se defendió de las críticas por su cuerpo tras convertirse en madre

Tras convertirse en madre y compartir detalles con sus seguidores de lo que ha significado esta nueva etapa de su vida, la creadora de contenido ha enfrentado constantes críticas por parte de los internautas, quienes insisten en hablar sobre la manera en que su cuerpo ha venido transformándose.

Ante los señalamientos y juicios por parte de la comunidad que la sigue, la influenciadora expresó que es consciente de los cambios físicos que ha tenido, pero afirmó que no le afectan, ya que en los próximos meses planea realizarse un procedimiento estético para modificar su apariencia.

"Ya sé que se me cayeron las **** pero no me importa, es por la lactancia y mientras mi bebé coma bien (cara de beso) Ya en unos meses me opero y ya", escribió Karely por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram.

La respuesta de Karely Ruiz tras recibir críticas en redes sociales

Además, Ruiz destacó que los comentarios negativos no solo provienen de hombres, sino también de mujeres, situación que no solo le causó sorpresa, sino también un poco de decepción, situación que la llevó a desistir de la idea de obsequiar un procedimiento estético a una de sus seguidoras.

Cabe mencionar, que la influencer ha compartido en varias oportunidades su postura sobre este tipo de intervenciones y ha enfatizado que su imagen es un aspecto personal. Asimismo, ha reiterado que los cambios en el cuerpo tras el embarazo son naturales y forman parte del proceso de maternidad.

Por ahora, la creadora de contenido continúa con sus proyectos y ha manifestado que seguirá enfocada en su bienestar y, por supuesto, en el de su hija. A pesar de las críticas, Ruiz mantiene su presencia en sus plataformas digitales y promete seguir entreteniendo a la enorme comunidad que ha construido.