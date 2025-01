Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron por medio de las redes sociales tras semanas de estar alejadas de ellas para compartir el adelanto de un próximo lanzamiento musical del cantante mexicano. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el llamativo cambio de look que ambos se realizaron.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprenden con nuevo cambio de look

La pareja de esposos mexicana conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a ser tendencia en las redes sociales tras compartir por medio de las redes sociales un inesperado audiovisual en el que se les ve muy felices disfrutando del próximo lanzamiento musical del cantante sonorense.

En el video se puede apreciar a la pareja bailando y cantando ‘El retrovisor’, sencillo que se estrenará el próximo 30 de enero como parte de su más reciente álbum ‘Pal cora’. Y aunque este lanzamiento llama la atención por sí solo, fue el cambio de look de ambos cantantes el que se llevó todas las miradas, en especial el de Ángela Aguilar. ¿Por qué? Te contamos.

Artículos relacionados Christian Nodal ¿Quién es Iveeth, la influencer que asegura estar embarazada de Nodal?

Pues luego de varios años de llevar el cabello negro junto a su icónico corte Bop, uno de sus sellos personales a lo largo de su carrera musical, para dar paso a uno más largo y de color castaño claro. Sin embargo, se desconoce si esto pudiese tratarse de una peluca o extensiones.

Pero Ángela no fue la única que se animó a un nuevo cambio en su estilo, pues Nodal no se quedó atrás, y aunque su cambio no fue tan radical, si mostró un look mucho más relajado al dejar crecer su bigote y optar por lucir un cabello más largo y desordenado.



El cambio de look de Ángela Aguilar y Nodal dejó a todos boquiabiertos

Las opiniones no se hicieron esperar, según la opinión de sus fans, Ángela Aguilar luce completamente diferente y mucho más joven con este nuevo estilo de cabello. Y es que, además de recibir elogios por su renovado estilo, su esposo también se llevó uno que otro piropo al mantener su autenticidad.

Lo cierto es que juntos, demostraron que siguen marcando tendencia, no solo en la música, sino también en la moda. ¿Será que este cambio de imagen es una estrategia para su próximo lanzamiento? Solo el tiempo lo dirá. ¿Y tú, qué opinas del nuevo look de Ángela y Nodal?